Matteo Pittana

di 20 anni

Il fratello Thomas, la mamma Rosita, il papà Luca e tutti i famigliari, sommersi da un infinito amore.



Saluteremo Matteo, giovedì 29 febbraio alle ore 15:00 nel Duomo di Santa Maria Assunta. Ove Matteo sarà già presente dalle ore 14:15 accompagnato dal S. Rosario in memoria di Matteo.



Si raccoglieranno eventuali offerte da destinare a opere di bene.



Orario visite:

presso la Casa Funeraria GIULIANO

di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli

da martedì 13:30 – 18:30 – mercoledì 8:30 – 18:30 giovedì 8:30 – 13:30



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria

mercoledì 28 c.m. alle ore 19:00 nella chiesa del ” Priorato S. Spirito ” ad Ospedaletto.



La famiglia ringrazia anticipatamente tutti coloro che vorranno portare un caro ricordo

Gemona del Friuli 26 Febbraio 2024