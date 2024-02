Furto a Enemonzo.

I ladri hanno messo a segno un furto in una casa di Enemonzo: secondo quanto denunciato dal proprietario dell’abitazione, un uomo classe 1956 lì residente, ai carabinieri di Villa Santina il colpo sarebbe avvenuto tra le 10.15 e le 21 di sabato 24 febbraio. I malviventi hanno divelto prima una porta metallica per entrare all’interno della casa e successivamente la cassaforte a muro, rubando gioielli e oggetti preziosi per un valore di 6mila euro.