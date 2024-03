Matteo Pittana (Ringraziamento)

Rosita, Luca, Thomas unitamente a tutti i Familiari, non potendo farlo personalmente e singolarmente, desiderano ringraziare di tutto cuore, l’intera Comunità e tutte le Persone Care, che si sono strette a loro in qualsiasi modo o forma, in questa triste circostanza che li ha colpiti per la prematura scomparsa del loro caro e amato Matteo Pittana



La vostra presenza e le vostre parole,

non riempiranno completamente il vuoto lasciato,

ma sicuramente ci hanno riscaldato il cuore.

Gemona del Friuli, 1 marzo 2024

