Bici contro camion, Lorenzo muore dopo otto giorni in ospedale

Le condizioni di Lorenzo Casotti erano apparse subito gravi.

Non ce l’ha fatta Lorenzo Casotti, l’85enne di San Giorgio della Richinvelda coinvolto in un incidente mercoledì scorso a Barbeano, quando mentre era in sella alla sua bici da corsa, si è scontrato con un camion. Ingegnere aeronautico in pensione e originario di Udine, ha trascorso gran parte della sua vita lavorativa presso la Danieli.

Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. All’arrivo dei soccorritori, l’anziano era stato trovato in arresto cardiocircolatorio e, dopo una prolungata rianimazione, il suo cuore aveva ripreso a battere.. Successivamente è stato trasportato in elicottero all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è stato ricoverato in condizioni critiche nel reparto di rianimazione. Qualche giorno fa è stato trasferito al reparto di terapia intensiva di Pordenone. Fino ad ieri, quando purtroppo le ferite riportate nell’incidente si sono rivelate fatali.