La collaborazione tra lo zoo di Lignano e l’Oasi Valgrande di Bibione.

Un nuovo ponte tra due mondi naturali, costruito nel segno della sostenibilità: è nata la collaborazione tra il Parco Zoo Punta Verde di Lignano Sabbiadoro e l’Oasi Naturalistica Valgrande di Bibione, due eccellenze ambientali separate solo dal fiume Tagliamento e unite da una missione comune: valorizzare e proteggere la biodiversità.

Il progetto prevede iniziative congiunte, sconti reciproci per i visitatori e un pacchetto didattico per le scuole, ma il cuore dell’iniziativa sarà l’evento del 2 maggio: una pedalata tra i due parchi, immersi nella natura incontaminata del litorale friulano e veneto.

Due mondi, un solo ecosistema da tutelare

Visitatori e famiglie potranno ora accedere a tariffe agevolate mostrando alla cassa di uno dei due parchi il biglietto dell’altro. Per le scuole, è stato ideato un percorso educativo integrato che unisce fauna esotica e habitat locali, pensato per far crescere la consapevolezza ecologica nei più giovani. L’evento clou sarà la pedalata tra i due parchi.

“Un’occasione imperdibile per vivere un’intera giornata tra educazione ambientale, escursione attiva e divertimento a contatto con la Natura – commenta con particolare soddisfazione il direttore del Parco Zoo, Maria Rodeano -. Siamo orgogliosi di avviare questa importante collaborazione con l’Oasi Naturalistica Val Grande di Bibione, un vero gioiello del nostro territorio. Lavorare insieme per la tutela della fauna e degli ecosistemi locali rappresenta una missione che ci unisce profondamente”.

2 maggio: la giornata speciale tra natura e sostenibilità

L’appuntamento da non perdere è per venerdì 2 maggio 2025, con un evento esperienziale che mette al centro la mobilità sostenibile e la scoperta del territorio: alle 10.00, partenza dall’Oasi Valgrande con visita guidata alla biodiversità locale; alle 12 si parte in bici lungo la ciclabile fino al passo barca X-River, attraversamento del Tagliamento.

Alle 13, l’arrivo al Parco Zoo Punta Verde di Lignano e pausa pranzo seguita, alle 14.30, dalla visita guidata tra oltre 1.000 animali di 80 specie diverse. Alle 17 è previsto il rientro con passo barca e conclusione della giornata Una vera full immersion nella natura, tra educazione, sport, esplorazione e relax, adatta a tutti e pensata per valorizzare un patrimonio ambientale condiviso.

Per partecipare all’escursione del 2 maggio o ricevere ulteriori dettagli sulle iniziative della collaborazione tra Zoo di Lignano e Oasi Valgrande, è possibile scrivere a

info@oasivalgrande.com oppure chiamare il numero +39 351 8459719.