ved. D’Aronco

di 102 anni.

Serenamente ci ha lasciati Orsola Londero.



“Lei ora é in paradiso e ovunque noi siamo”

Nadia e Roberto, Flavia e Giovanni, i nipoti Anna, Francesco con Sara unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a Gemona del Friuli nel Duomo di Santa Maria Assunta sabato 22 marzo alle ore 10:30 ove la cara Orsola sarà presente dalle ore 10:15 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

Orario visite venerdì 8:30 – 18:30 sabato 8:30 – 9:40



Al termine del Rito la cara Orsola troverà riposo nel cimitero di Gemona del Friuli.



Ci uniremo in preghiera con la recita del Santo Rosario in Sua memoria venerdì 21 marzo alle ore 19:15 nella chiesa di ” S. Lucia ” in Piovega.



Un particolare ringraziamento a Laura e al personale del servizio Domiciliare e in particolar modo a Silvia per le amorevoli cure prestatele.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



GEMONA DEL FRIULI, 20 marzo 2025



OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290