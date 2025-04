in Serafini

di 71 anni

É mancata all’affetto dei suoi cari Pierina Pagaben. Ne danno il triste annuncio il marito Renato, i figli Claudia con Fabio, Loris con Moira unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a Gemona del Friuli nel Duomo di S. Maria Assunta mercoledì 30 aprile alle ore 15:00 ove la cara Pierina sarà esposta dalle ore 14:45 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

orari visite:

martedì 13:30 – 18:30 mercoledì 8:30 – 14:30



Al termine del Rito la cara Pierina proseguirà per la cremazione.



Il S. Rosario sarà recitato in Sua memoria martedì 29 C. M. alle ore 19:45 nella chiesa di Santa Lucia in Piovega.



Non fiori ma eventuali offerte al Rep. delle cure Palliative dell’ospedale civile di Gemona del Friuli.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



GEMONA DEL FRIULI, 28 aprile 2025



OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290