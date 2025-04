di 81 anni.

É mancato all’affetto dei suoi cari Renato Foschiatti. Ne danno il triste annuncio la moglie Antonietta, la figlia Daniela con Ugo e l’adorata nipote Sara, il figlio Giulio, i cognati, i nipoti unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a Gemona del Friuli nel Duomo di S. Maria Assunta venerdì 2 maggio alle ore 15:30 ove il caro Renato sarà esposto dalle ore 15:15 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

Orari visita:

giovedì 9:00 – 12:00 venerdì 8:30 – 14:45



Al termine del Rito il caro Renato proseguirà per la cremazione.



Il S. Rosario sarà recitato in Sua memoria giovedì 1° maggio alle ore 19:45 nella chiesa di ” S. Lucia ” in Piovega.



Un particolare ringraziamento alla Dott.ssa Felice, a tutto il personale Medico Infermieristico e Oss dell’ospedale civile di Tolmezzo per le amorevoli cure prestategli.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



GEMONA DEL FRIULI, 28 aprile 2025



