Di 92 anni.

Il giorno 8 maggio in Francia lascia la sua amata Gemona



PIETRO BALDASSI



Ne danno il triste annuncio la sorella Gina con i cognati, i nipoti, i pronipoti e gli amici.



Un Santo Rosario in suffragio sarà recitato sabato 10 maggio alle ore 18:00 presso la chiesa di “S. Lucia” in Piovega.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



GEMONA DEL FRIULI, 9 maggio 2025



