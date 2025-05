Colpo al 10 e Lotto a Trasaghis: centrato un 7 Oro da 20mila euro

Vincita da 20mila euro al 10 e Lotto a Trasaghis.

La fortuna ha fatto tappa in Friuli-Venezia Giulia, e più precisamente a Trasaghis, in provincia di Udine. Nell’ultimo concorso del 10eLotto, un fortunato giocatore ha centrato un “7 Oro” aggiudicandosi un premio da ben 20mila euro. Come riporta Agipronews La giocata vincente è stata registrata in piazza Unità d’Italia, nel cuore del piccolo comune friulano.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 23,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,4 miliardi da inizio anno.