Di 76 anni.

É serenamente mancata all’affetto dei suoi cari Sandra Chiandussi. Lo annunciano il marito Enzo, i figli Massimo con Cristina, Michela con Mauro, l’adorato nipote Nicola unitamente ai parenti tutti.



La saluteremo giovedì 20 marzo alle ore 15:30 presso la Casa Funeraria GIULIANO, via Battiferro n°15, Gemona del Friuli.

Orario visite:

mercoledì 13:30 – 18:30 giovedì 8:30 – 15:30



Al termine del Rito seguirà la cremazione.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria mercoledì 19 c.m. alle ore 19:15 nella chiesa di ” S. Lucia in Piovega “



GEMONA DEL FRIULI, 18 marzo 2025



OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290