Di 90 anni

Venerdì 4 febbraio è mancato all’affetto dei suoi cari Angelo Forgiarini. Ne danno il triste annuncio la moglie Franca, i figli Lorena, Alina e Enzo, i generi Ivano e Luigino, i nipoti Federica, Michele e Valentina unitamente ai parenti tutti.

Il Rito delle Esequie avrà luogo a Gemona del Friuli, nel Duomo di “S. Maria Assunta” giovedì 10 febbraio alle ore 15.00 ove il caro Angelo sarà esposto dalle ore 14.45, giungendo dalla CASA FUNERARIA Giuliano di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

orario visite:

lunedì 8.30 – 18.30

martedì e mercoledì 8.30 – 18.30

giovedì 8.30 – 14.45

Al termine del Rito il caro Angelo proseguirà per la cremazione.

Ci uniremo in preghiera per la recita del S. Rosario in sua memoria mercoledì 9 C. M. alle ore 19.00 nella chiesa di Taboga.

Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.

Gemona del Friuli, 5 Febbraio 2022

(Visited 70 times, 70 visits today)