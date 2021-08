Di 94 anni (ved. Venturini).

Serenamente ci ha lasciati all’età di 94 anni Clementina Patat (ved. Venturini). Ne danno il triste annuncio la figlia Santina, i nipoti Arianna con Gianluca, Lorenzo con Allison, i pronipoti Matias e Penelope, la sorella assieme ai parenti tutti.

Nel rispetto delle Direttive Ministeriali il Rito delle Esequie avrà luogo a Gemona del Friuli lunedì 16 agosto alle ore 16.30 nel Duomo di ” S. Maria Assunta “ ove la cara Clementina sarà esposta dalle ore 16.15 giungendo dal locale ospedale civile.

Al termine del Rito la cara Clementina proseguirà per la cremazione.

Ci uniremo in preghiera per la recita del S. Rosario in sua memoria

domenica 15 C. M. alle ore 19.00 nella chiesa ex asilo in Campagnola.

Si ringrazia anticipatamente tutti coloro che vorranno onorarne la cara memoria.

Gemona del Friuli, 14 Agosto 2021

OF Giuliano srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 0432 980980

(Visited 139 times, 139 visits today)