Di 41 anni.

E’ mancato all’affetto dei suoi cari all’età di 41 anni Eddy Seravalli. Addolorati i famigliari tutti ne danno il triste annuncio.

Nel Rispetto delle Direttive Ministeriali il Rito delle Esequie avrà luogo a Gemona del Friuli martedì 21 settembre alle ore 16 nel Duomo di “Santa Maria Assunta” giungendo dalla Camera Ardente

della chiesetta dell’ospedale civile di Udine.

Al termine del Rito il caro Eddy proseguirà per la cremazione.

Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in sua memoria lunedì 20 C. M. alle ore 19.00 nella chiesa di San Rocco.

Non fiori ma eventuali offerte alla ricerca contro il Cancro.

Si ringrazia anticipatamente tutti coloro che vorranno onorarne la cara memoria.

Gemona del Friuli, 18 settembre 2021

