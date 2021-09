Il nuovo aereo per gli studenti del Malignani di Udine.

A Udine arriva il Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica per celebrare la consegna di un nuovo aereo come “palestra” per i giovani studenti del Malignani. Un evento di fondamentale importanza per lo sviluppo della formazione scolastica nel Friuli Venezia Giulia, che ribadisce la collaborazione e il legame forte con l’Aeronautica militare e consentirà di preparare giovani sempre più specializzati, concorrendo a consolidare la stima per la nostra regione nel mondo, in quanto realtà già conosciuta per le professionalità e la qualità assicurate nel comparto del lavoro, che da sempre riesce anche a esportare.

In questo modo l’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione, Alessia Rosolen, ha rivolto il ringraziamento sentito della Regione

all’Aeronautica militare, rappresentata dal Capo di Stato maggiore, generale Alberto Rosso, e dagli alti gradi dell’Arma, alla presentazione a Udine del velivolo AM-X Ghibli, destinato alla preparazione dei tecnici aeronautici all’Isis Arturo Malignani di Udine.

L’esemplare installato nel capannone per la formazione dei giovani al Malignani di Udine, è stato detto, segnerà il rilancio dell’offerta dell’istituto udinese, che passerà alla preparazione dei giovani dal modello analogico a quello digitale, anche attraverso la riqualificazione e l’addestramento del corpo insegnante. La disponibilità del velivolo AM-X per la formazione dei periti aeronautici del Malignani è stata possibile grazie a un protocollo d’intesa sottoscritto tra l’istituto e l’Aeronautica

militare italiana.

