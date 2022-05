Di 75 anni.

Ci ha lasciati all’età di 75 anni Gerardo Buttarello. Addolorati ne danno il triste annuncio la moglie, le figlie assieme a Marco ed i parenti tutti.

Il Rito delle Esequie avrà luogo a Gemona del Friuli nel Duomo di S. Maria Assunta giovedì 5 maggio alle ore 15 e 30 ove il caro Gerry sarà esposto dalle ore 14:50 giungendo dalla Casa Funeraria Giuliano di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

orario visite:

mercoledì 08:30 – 18:30

giovedì 08:30 – 14:30

Al termine del Rito il caro Gerry proseguirà per la cremazione.

Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in sua memoria mercoledì c. m. alle ore 19:45 nella chiesa di S. Lucia in Piovega.

Eventuali offerte saranno devolute al C.R.O. di Aviano. Si ringrazia sin d’ora tutti coloro che vorranno parteciparvi.

Gemona del Friuli, 3 maggio 2022

OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 0432 980980

(Visited 196 times, 196 visits today)