Di 57 anni.

Improvvisamente è mancato all’affetto dei suoi cari all’età di 57 anni Luigi Padolino. Ne danno il triste annuncio la mamma, il papà, la sorella Silvia, il cognato, gli zii, i cugini unitamente ai parenti tutti.

Il Rito delle Esequie avrà luogo a Venzone martedì 1° febbraio alle ore 14.30 nel Duomo di ” S. Andrea ” giungendo dalla Casa Funeraria Giuliano di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

orario visite: sabato e lunedì 08.30 – 18.30

domenica 08.30 – 12.30 – martedì 08.30 – 13.45

Al termine del Rito il caro Luigi proseguirà per la cremazione. Ci uniremo in preghiera per la recita del S. Rosario in sua memoria lunedì 31 C. M. alle ore 20.00 nella stessa chiesa.

Un sentito ringraziamento alla sig.ra Vasilica, al C.S.M. di Gemona, alla zia Marcellina, zii e cugini tutti, per l’amorevole costante presenza.

Si ringrazia sin d’o a tutti coloro che vorranno onorarne la cara memoria.

Venzone, 29 Gennaio 2022

