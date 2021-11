Di 72 anni (“Istrie”).

E’ serenamente mancato all’età di 72 anni Mario Copetti. Ne danno il triste annuncio la moglie Mariangela, i figli Paolo e Fabrizio, le nuore, i nipoti Matteo, Francesco, Angelica e Luca assieme ai parenti tutti.

Nel rispetto delle Direttive Ministeriali il Rito delle Esequie avrà luogo

a Gemona del Friuli, nel Duomo di S. Maria Assunta martedì 23 novembre alle ore 15.00, ove il caro Mario sarà esposto dalle ore 14.45 partendo dalla casa Funeraria Giuliano di via Battiferro n°15 Gemona del Friuli

Orario visite feriali: 8.00 – 19.00



Al termine del Rito il caro Mario proseguirà per la cremazione.

Ci uniremo in preghiera per la recita del S. Rosario lunedì 22 C.M. alle ore 19.15 nella chiesa di S. Lucia in Piovega

Un particolare ringraziamento alla Dottoressa Stocchi, al reparto Day Hospital dell’Ematologia di Udine, al Dottor Pisanò e al personale di Medicina dell’ospedale di Tolmezzo per le amorevoli cure prestategli.

Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.

Gemona del Friuli, 21 Novembre 2021

OF Giuliano srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 0432 980980

