Di 82 anni.

E’ mancato all’affetto dei suoi cari Mario Guerra. Ne danno il triste annuncio la moglie Franca, i figli Roberto con Lara, Luca con Alessia, l’adorato nipotino Giacomo, il fratello Luciano con Giuliana unitamente ai parenti tutti.

Il rito delle esequie avrà luogo a Gemona del Friuli nel duomo di “S. Maria Assunta giovedì 28 luglio alle ore 10.30 ove il caro Mario sarà esposto dalle ore 10:15 giungendo dalla Casa Funeraria Giuliano di via Battiferro n.15, Gemona del Friuli.

Orario visite: mercoledì 13:30 – 18:30 giovedì 8:30 – 9:35

Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria mercoledì 27 c.m. alle ore 20:00 nella chiesa di “S. Valentino” in Godo.

Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.

Gemona del Friuli, 26 Luglio 2022

OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 0432 980980