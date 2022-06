Di 83 anni.

E’ mancato all’affetto dei suoi cari all’età di 83 anni Onorio Pontelli. Ne danno l’annuncio la sorella, i cognati, i nipoti, parenti e amici tutti.

I funerali saranno celebrati sabato 11 giugno alle ore 15, nel Duomo di Gemona, ove il caro Onorio sarà esposto dalle ore 14 e 45, giungendo dall’ospedale di Tolmezzo. Al termine della cerimonia seguirà cremazione.

Il Santo Rosario sarà recitato venerdì 10 giugno, alle ore 20 nella chiesa di San Valentino in Godo.



Un particolare ringraziamento a Tino e Annamaria per l’aiuto e la preziosa amicizia.



Si ringrazia anticipatamente quanti, in qualsiasi forma, vorranno onorarne la cara memoria.

Gemona del Friuli, 10 giugno 2022

