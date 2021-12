Di 90 anni.

É mancato all’affetto dei suoi cari all’età di 90 anni Pietro Cargnelutti. Ne danno il triste annuncio la moglie, la figlia, i fratelli, la sorella, i cognati, le cognate, i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti.

Nel rispetto delle Direttive Ministeriali il Rito delle Esequie avrà luogo a Gemona del Friuli, nel Duomo di ” S. Maria Assunta” lunedì 3 gennaio alle ore 15 ove il caro Pietro sarà esposto alle ore 14.45, giungendo dalla Casa Funeraria Giuliano di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

orario visite: 08.00 – 19.00

Alla fine del Rito il caro Pietro proseguirà per la cremazione.

Ci uniremo in preghiera per la recita del S. Rosario in sua memoria domenica 2 alle ore 18 nel Duomo di Gemona del Friuli.

Si ringrazia anticipatamente tutti coloro che vorranno parteciparvi.

Gemona del Friuli, 30 Dicembre 2021

OF Giuliano srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 0432 980980

