Di 75 anni.

Il giorno 13 c. m. è mancato all’affetto dei suoi cari all’età di 75 anni Salvatore Finelli. Ne danno il Triste annuncio Elisabeth, i figli Angelika, Marcella, Daniela, Alexandra, Renè, Christian ed i parenti tutti.

Nel rispetto delle Direttive Ministeriali il Rito delle Esequie avrà luogo a Tarvisio martedì 16 novembre alle ore 14.30 nella chiesa dei S.S. Pietro e Paolo Apostoli, partendo dalla Casa Funeraria Giuliano di via Battiferro n° 15 direzione entrata ospedale civile di Gemona del Friuli.

Al termine del Rito il caro Salvatore proseguirà per la cremazione.



orari visite: feriali 08.00 – 19.00

Ci uniremo in preghiera per la recita del S. Rosario in sua memoria lunedì 15 c. m. alle ore 18.20 nella stessa chiesa parrocchiale.



La famiglia ringrazia quanti prenderanno parte alle Esequie.

Tarvisio, 14 Novembre 2021

OF Giuliano srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 0432 980980

