Di 71 anni.

Ci ha lasciati all’età di 71 anni Valter De Reggi Lo annunciano Patrizia e Luca unitamente ai parenti tutti.

Il rito delle Esequie avrà luogo nella Pieve di Artegna sabato 30 aprile alle ore 10 e 30 giungendo dalla Casa Funeraria Giuliano di via Battiferro n°15, Gemona del Friuli.

Orario visite:

giovedì e venerdì 8.30 – 18.30

sabato 8.30 – 10.00

Al termine del Rito il caro Valter troverà riposo nel cimitero di Artegna.

Ci uniremo in preghiera per la recita del S. Rosario in sua memoria venerdì 29 c.m. alle ore 20.00 nella chiesa di S. Rocco. Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.

Artegna, 27 Aprile 2022

