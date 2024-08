Nimis chiude la rassegna estiva delle Notti del Vino

Sarà la Città del Vino di Nimis a chiudere, il 27 agosto, il programma della prima edizione della rassegna estiva Le Notti del Vino.



Appuntamento dalle 19.30 nel Parco della cantina I Comelli. La serata consisterà in una cena a buffet in piedi, con l’offerta gastronomica che sarà a cura degli agriturismi I Comelli e Borgo Cloz e dell’Osteria di Ramandolo insieme con assaggio dei vini del territorio di 14 aziende locali.

Per finire degustazione delle grappe della distilleria Ceschia e dei dolci e del gelato delle realtà tarcentine il Forno Rizzo e il Gelo Gelateria. Inoltre Testa e Molinaro con il prosciutto crudo e l’azienda agricola Zore con i suoi formaggi di Capra. Prevista musica live. Il costo è di 25,00 euro a persona.



Queste le cantine presenti: Ad Coos, Ca Felice, Cossettini, Dario Coos Srl, Distilleria Ceschia, Dri Giovanni Il Roncat, Gori agricola, I Comelli, Micossi, Nimissutti, Roncaia, Ronco dei Frassini, Valleombrosa, Vizzutti Paolo, Zaccomer