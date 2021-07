L’ira del sindaco di Osoppo sulle esercitazioni militari.

Aerei ed elicotteri militari sfiorano le case a Osoppo durante una esercitazione. E così, dopo il mal di pancia di alcuni residenti, il sindaco è pronto a inoltrare una protesta formale.

Lo ha annunciato sui social lo stesso primo cittadino, Luigino Bottoni. “Io capisco assolutamente la necessità e l’importanza delle esercitazioni militari, il nostro territorio è spesso teatro di questo genere di attività. Le accettiamo di buon grado – premette -. Ma ci sono anche dei limiti al sorvolo dei centri abitati e credo che questi limiti oggi siano stati oggettivamente superati“.

La vicinanza dei velivoli alle abitazioni non è stata quindi per nulla digerita. “Abbiamo visto sbucare aerei ed elicotteri a volo radente sopra le nostre case. Farò, come già in passato, una forte protesta ufficiale all’autorità militare aeronautica” sintetizza Bottoni, pronto ad azioni a tutela della sua comunità.

