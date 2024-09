Addio alla piccola Chiara: stroncata da un male incurabile a soli 11 anni

Si è spenta Chiara Matiz, aveva 11 anni e viveva a Pagnacco.

Grandi occhioni azzurri che portavano dentro tutta l’immensità di un’esistenza che avrebbe dovuto ancora essere vissuta, lineamenti raffinati, una tempra mite, ma allo stesso tempo piena di vitalità. Lei, Chiara Matiz, 11 anni, abbracciava la vita con l’entusiasmo tipico di un’età in cui non dovrebbero nemmeno sfiorare lontanamente i pensieri legati ad un infausto destino. Eppure.

Eppure Chiara si ammala più di due anni fa, le viene diagnosticato un male incurabile ai polmoni. Papà Gerry, funzionario di polizia stradale e mamma Lorella, igienista dentale, fanno l’impossibile per cercare di debellare quel mostro, grazie all’aiuto del reparto oncologico pediatrico dell’ ospedale Burlo Garofalo di Trieste.

È una lotta ad armi impari, dove purtroppo il male ha la meglio e sabato 28 settembre spegne per sempre il sorriso di Chiara che, oltre ai genitori e a tutti i familiari, lascia la sorella Nicole. La comunità di Pagnacco è stravolta, cosi come tutte le persone che hanno avuto il privilegio di conoscere la famiglia della bambina. Il santo Rosario verrà celebrato lunedì 30 settembre alle 19 presso la chiesa parrocchiale di Pagnacco, stesso luogo in cui si svolgeranno le esequie martedì 1 ottobre alle ore 16.