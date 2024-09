Opportunità di lavoro in Friuli.

Nuovo recruiting day organizzato dalla Regione in collaborazione con il Comune di Tricesimo e con l’agenzia per il lavoro interinale Manpower per incrociare domanda e offerta di lavoro: l’appuntamento è per mercoledì 30 ottobre 2024 al castello di Tricesimo (via del Castello, 28) per l’inserimento di 160 persone in 14 aziende.

“Le sfide della competitività e della sostenibilità si giocano inevitabilmente sul capitale umano ed è proprio sulle persone che abbiamo deciso di puntare, mettendole al centro: va compreso, infatti, che accanto ad elementi fondamentali sui quali investire, come intelligenza artificiale, sostenibilità e innovazione dei processi e dei prodotti attraverso tutti i principi della meccanica e della meccatronica, è la persona che governa ogni cosa. Questa è la nostra visione: un orizzonte al quale guardiamo da sei anni anche attraverso i recruiting day” ha spiegato l’assessore regionale Alessia Rosolen.

I profili ricercati e come candidarsi.

I profili ricercati per il recruiting day di Tricesimo sono diversificati e riguardano gli ambiti impiegatizio, produzione, servizio e ristorazione. Per candidarsi è necessario inviare il proprio curriculum vitae entro martedì 22 ottobre accendendo allo spazio web all’indirizzo ibit.ly/g7E9A scegliendo l’azienda di interesse; chi vuole proporre il proprio Cv a più aziende deve ripetete la candidatura per ogni impresa.

Tra tutte le candidature pervenute sarà svolta una preselezione per verificare il possesso dei requisiti e per individuare i candidati maggiormente in linea con i profili ricercati dalle aziende. Tra il 23 e il 29 ottobre i candidati preselezionati riceveranno una conferma via email dell’appuntamento per il colloquio – o i colloqui – che si terrà il 30 ottobre in uno specifico orario.

Le aziende coinvolte.

Le imprese che ricercano personale sono: “Alping Italia” di Pavia di Udine, “Awm” di Magnano in Riviera, “Co.Me.Fri/Costruzioni Meccaniche Friulane” di Magnano in Riviera, “Cea/Cooperativa Edile Appennino” di Pasian di Prato, “Despar-Aspiag Service” di Udine, “Dipharma Francis” di Mereto di Tomba, “Freud” di Pavia di Udine, “Gsa-Gruppo Servizi Associati” di Tavagnacco, “Manutenservice Facility Management” di Udine, “Nord Laser” di Reana del Rojale, “Primacassa Credito Cooperativo Fvg” di Martignacco, “Qualità Food Group-Delser” di Martignacco, “Rizzani De Eccher” di Pozzuolo del Friuli e “Roadhouse” di Tavagnacco.

“Abbiamo costruito un ‘sistema territoriale’ e i dati lo confermano. Oggi in Friuli Venezia Giulia si registra il dato più alto mai raggiunto per l’occupazione, che è 70,2%, con un tasso di disoccupazione del 3,4%: questo significa che tutte le persone lavorano, con un altissimo e importantissimo del tasso di occupazione femminile, 11,3%, in Italia secondo solo alla Provincia di Trento” ha dettagliato Rosolen che ha ringraziato le imprese per la loro costante collaborazione, così come i Centri per l’impiego, le Agenzie per il lavoro interinale e la Direzione lavoro per il costante e prezioso impegno; nel primo semestre di quest’anno sono stati organizzati 30 recruiting day e altri 18 sono già stati fissati entro la fine del 2024.