Un’auto si scontra con la motrice di un camion, traffico in tilt a Pagnacco

L’incidente a Pagnacco.

Lunghe code e disagi alla viabilità, questa mattina, intorno alle 7, sulla strada provinciale 49 a Pagnacco, a causa di un incidente tra la motrice di un camion ed un’auto. Nell’impatto è rimasto ferito il conducente della vettura, soccorso dall’automedica e dall’ambulanza del 118. Dalle prime informazioni non appare fortunatamente grave. Ma l’incidente ha avuto come effetto quello di mandare in tilt la viabilità con lunghe code di auto in entrambe le direzioni.

Foto di Riccardo Piana

