L’incidente tra auto e camion sulla strada di Modoletto.

Paura nella tarda mattinata di oggi sulla strada Osovana all’altezza di Modoletto, frazione di Pagnacco. Qui, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati un camion e un’auto.

Ad avere la peggio è stato il mezzo pesante, che è finito ribaltato sul fianco in un fosso. La vettura, invece, è rimasta sulla carreggiata. È subito scattato l’allarme e sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Udine, la polizia locale e, naturalmente, l’ambulanza inviata dalla Sores per i primi soccorsi.

L’incidente ha provocato la chiusura temporanea della strada verso Pagnacco e Buja, in zona si sono formate lunghe code. Inevitabili i disagi durante le operazioni di soccorso.

