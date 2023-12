Bloccati dal sentiero ghiacciato ai Laghi di Fusine.

Quattro turisti, tre di nazionalità egiziana e una di nazionalità croata sono stati soccorsi nel pomeriggio ai Laghi di Fusine dai soccorritori della stazione di Cave del Predil assieme alla Guardia di Finanza dopo essere rimasti bloccati lungo il sentiero che fa il periplo del lago inferiore.

Esattamente come i turisti di tre giorni fa, non disponevano di catenelle o ramponcini per attraversare tratti ghiacciati e sono rimasti bloccati nello stesso punto verso la fine del sentiero a un centinaio di metri dal termine dello stesso. Hanno chiamato il Nue112 e la Sores ha allertato i soccorsi. I soccorritori li hanno raggiunti e li hanno aiutati, fornendo loro l’attrezzatura.