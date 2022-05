L’incendio questa mattina in via dell’Isola a Palazzolo dello Stella.

Incendio questa mattina poco prima delle 11 in via dell’Isola a Palazzolo dello Stella. Le fiamme hanno interessato il tetto in legno di una casa abbandonata e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Latisana, della sede centrale di Udine e in rinforzo una squadra giunta dal distaccamento di Portogruaro.

Giunti sul posto, anche se la struttura risultava disabitata e in stato di abbandono, i Vigli del fuoco hanno verificato che all’interno non vi fossero persone e hanno iniziato le operazioni di spegnimento.

L’incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, non ha coinvolto persone. Al momento sono in corso le operazioni di bonifica e mezza in sicurezza dello stabile e dell’area circostante.











