Una nuova vita per gli oggetti, a Palmanova apre il centro del riuso

Il nuovo Centro Eco-Solidale del Riuso Simpri util.

Apre ufficialmente il nuovo Centro Eco-Solidale del Riuso “Simpri util!” al servizio dei cittadini di Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Palmanova e Torviscosa. Situato a fianco al Centro di Raccolta Intercomunale di via Palmanova a Bagnaria Arsa, sarà aperto aperto ogni sabato, dalle ore 9.30 alle 12.30. A partire dal 1° gennaio 2024, il Centro sarà aperto ogni sabato mattina, dalle ore 9.30 alle ore 16.00.

Il centro, realizzato ex novo per il progetto, nasce come prima struttura intercomunale in FVG. Un’idea partita da Palmanova e Bagnaria Arsa che ha poi incontrato la sensibilità e la lungimiranza dei Comuni di Aiello del Friuli e Torviscosa e, grazie al supporto della Regione, è stata ora realizzata e aperta al pubblico.

Una nuova vita per gli oggetti usati.

“Qui i cittadini dei quattro comuni potranno consegnare oggetti, in buono stato, che potranno trovare un nuovo utilizzo. Fai il solidale, riusa il materiale è la frase che bene riassume il significato di questo centro. Un luogo dove rendere gli oggetti “Simpri util!”, oggetti che a qualcuno non servono più, diventeranno utili per altre persone, senza essere confinati a rifiuti da smaltire. Ringrazio la sezione ANA di Palmanova per la collaborazione in fase di avvio del progetto”, dichiara Elisa Pizzamiglio, sindaca di Bagnaria Arsa.

“L’idea di questo centro nasce anni fa, quando per primi presentammo domanda in Regione. Un progetto subito accolto con favore e che ha visto altri centri poi nascere in FVG. Quello che oggi apriamo è il più strutturato e attrezzato e l’unico che coinvolge più comuni. Crediamo possa essere importante per ridurre le quantità di rifiuti ingombranti e possa anche essere un grande aiuto per chi ha più bisogno, offrendo un servizio sociale sempre importante”, aggiunge il vicesindaco di Palmanova Luca Piani.

L’inaugurazione.

All’inaugurazione era presenti i Sindaci dei Comuni di Aiello del Friuli Roberto Festa, Bagnaria Arsa Elisa Pizzamiglio, Palmanova nella persona del vicesindaco Luca Piani e Torviscosa Enrico Monticolo, creatori del progetto e verso i cui cittadini il centro è rivolto.

Qui potranno essere portati, solo dai residenti nei Comuni di Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Palmanova e Torviscosa, alcune tipologie di beni in buono stato di conservazione (non rifiuti) che potranno essere messi a disposizione gratuitamente di chi vorrà riutilizzarli. In particolare potranno essere consegnati mobili, elementi di arredo, elettrodomestici, utensili manuali/elettrici, apparecchiature di ufficio, stoviglie e casalinghi, giocattoli o biciclette.

Potranno consegnare e ritirare i beni solo tutti i cittadini e le ditte registrate dei Comuni di Bagnaria Arsa, Palmanova, Torviscosa e Aiello del Friuli. Nel primo periodo di apertura sarà possibile solo consegnare materiale, ma non ritirarlo. Verrà comunicata la data a partire dalla quale sarà possibile ritirare gratuitamente i beni dal centro del Riuso con le relative modalità. Il ritiro dei beni da parte degli utenti (massimo 5 al mese) è gratuito, fatta salva la possibilità di effettuare libere donazioni al Comune capofila che potranno essere impiegate per ridurre i costi di gestione della struttura.