L’incidente sulla regionale da Palmanova.

Attraversando il passaggio a livello sulla regionale 252, la strada che da Palmanova va verso Codroipo, un camion deve aver toccato un palo della corrente ed il cavo, quello denominato di livello di guardia, si è staccato, finendo a penzoloni.

È stata una pattuglia dei carabinieri di passaggio a notarlo e a chiedere l’intervento dei vigili del fuoco, che sono arrivati dal distaccamento di Cervignano. Come dicevamo si tratta del cavo del livello di guardia, quindi non è elettrificato, ed il palo è stato trovato leggermente piegato. È stato tutto messo in sicurezza dai vigili del fuoco.

