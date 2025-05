Percorso raddoppiato e realtà aumentata: l’inaugurazione delle gallerie a Palmanova

Palmanova inaugura le gallerie sotterranee con un percorso raddoppiata e un nuovo allestimento multimediale.

Dopo la riapertura al pubblico dello scorso novembre, il Comune di Palmanova inaugura ufficialmente la riqualificazione e l’ampliamento del percorso di visita delle gallerie sotterranee di Contromina del Rivellino R2 di Palmanova e di Baluardo Donato, uno dei meglio conservati della Fortezza. Oltre al percorso, attrezzato, illuminato e raddoppiato da 250 a 550 metri, ora è possibile anche vivere un’esperienza immersiva, grazie al nuovo allestimento multimediale in Realtà Aumentata.

L’appuntamento con l’inaugurazione, aperta a tutti, è previsto per lunedì 12 maggio 2025, alle ore 15, davanti all’ingresso della gallerie, tra Porta Udine e Porta Cividale. Fino alle ore 19 della stessa giornata, chiunque potrà gratuitamente provare l’esperienza di visita immersiva. Sarà presente l’assessore regionale alla cultura Mario Anzil, oltre al Sindaco di Palmanova Giuseppe Tellini e i rappresentanti istituzionali dei partner coinvolti nella riqualificazione, oltre alla ditte che hanno realizzato lavori e infrastruttura tecnica. Per arrivare alle Gallerie di Contromina, bisogna scendere a piedi, fuori Porta Udine, sotto le arcate dell’acquedotto veneziano e proseguire per circa 300 metri seguendo il percorso del fossato.

Non solo tracce audio che raccontano la straordinaria realizzazione del sistema difensivo della Fortezza Unesco di Palmanova ma ora sarà anche possibile incontrare otto diversi personaggi, realizzati in realtà aumentata: minatori, soldati, comandanti delle truppe e speleologi, protagonisti della realizzazione del complesso sistema di gallerie sotterranee presente sotto i Bastioni di Palmanova. In fondo al secondo trivio, poi, una proiezione immersiva, unica nel suo genere, permetterà di vivere uno dei momenti di adrenalinici della difesa della Fortezza dai nemici che la minacciano.

“Un luogo ricco di fascino e mistero, di storia e tecnica, militare e ingegneristica – spiega il sindaco Giuseppe Tellini – . Ora, con la possibilità di immergersi in un viaggio immersivo e aumentato, grazie alle più avanzate tecniche del digitale, la conoscenza e la scoperta di questo luogo è ancora più intrigante e coinvolgente”.

“La valorizzazione delle gallerie, iniziate dal sindaco Martines e ora ampliante, sono state uno dei primi interventi per ridare centralità alla nostre fortificazioni e far conoscere l’immenso patrimonio che Palmanova può offrire, una sfida vinta grazie al supporto di Ministero e Regione. La città sta acquisendo sempre maggior attrazione turistica, riconsegnando ai cittadini e ai turisti dei luoghi affascinanti, un biglietto da visita per l’intera Regione”, aggiunge il vicesindaco e assessore con delega ai Bastioni, Luca Piani.

Percorso raddoppiato e tante novità.

I lavori realizzati sul percorso di visita, raddoppiato da 250 a 550 metri, ha visto la realizzazione di un sistema di drenaggio dell’acqua piovana, la riqualificazione completa dell’impianto elettrico e d’illuminazione, sono state inserite reti anti-animale e restaurato l’ingresso. Sono state inoltre risanate le murature tra gli elementi lapidei, consolidati paramenti e volte in corrispondenza delle principali lesioni, secondo la prassi del restauro conservativo. Gallerie del Rivellino e Baluardo Donato sono anche visitabili tutti i sabati e le domeniche dalle 10 alle 18 (o infrasettimanale su prenotazione per gruppi). Il costo del biglietto per le gallerie è di 5 euro.

A questa visita si può affiancare quella della Sala Video Multimediale di Borgo Udine 4, vicino a Piazza Grande (biglietto d’ingresso 3 euro). È possibile acquistare un biglietto unico per entrambi gli ingressi al costo di 6 euro. Ingresso gratuito per ragazzi under 14, un capogruppo ogni 25 paganti, guide turistiche, giornalisti, possessori di Fvg Card, disabili e accompagnatori di persone non autosufficienti.