Le congratulazioni di Monfalcone per Paolo Zonta.

Monfalcone celebra il successo di Paolo Zonca, classe 1997 e orgoglio cittadino, che continua a farsi strada nel panorama internazionale della pallavolo portando con sé il nome della sua città natale.

“Paolo Zonca è un esempio straordinario per i nostri giovani: con talento, sacrificio e determinazione è riuscito ad affermarsi ai massimi livelli della pallavolo internazionale, senza mai dimenticare le sue radici – afferma l’Assessore allo Sport Fabio Banello – . Monfalcone è fiera di avere cresciuto un atleta che incarna i valori dello sport e che rappresenta nel mondo l’eccellenza del nostro territorio”.

Dalla Spagna alla Turchia.

Dopo due stagioni straordinarie in Spagna con il Guaguas, dove ha conquistato due Campionati, una Coppa del Re, due Supercoppe e una Coppa Iberica, arrivando nella stagione 2023/2024 ai quarti di finale della Champions League, Zonca ha aggiunto nuovi, prestigiosi trofei alla sua carriera con la squadra turca dello Ziraat Bankasi.



Nella stagione appena conclusa, il talento monfalconese ha infatti vinto la CEV Cup – primo trofeo europeo mai conquistato da un club turco – superando in semifinale l’Itas Trentino, e battendo in finale i polacchi del Rzeszów, detentori del titolo. A coronare l’annata è arrivata anche la vittoria del Campionato Turco, superando in finale il Galatasaray.

Monfalcone esprime il proprio orgoglio per questo traguardo e continuerà a sostenere e valorizzare i talenti che, partiti dal basso, sono diventati campioni ed esempi per tutti, soprattutto per le nuove generazioni.