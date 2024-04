Concorrente di Affari Tuoi, Harley Zuriatti racconta la sua storia.

Una storia commovente quella di Harley Zuriatti, giovane concorrente di Jalmicco, frazione di Palmanova, che insieme al compagno Andrea sono stati protagonisti della puntata del 22 aprile di Affari Tuoi, portandosi a casa 20mila euro. Harley ha condiviso con il pubblico la sua lotta contro un tumore all’utero. Tra pochi giorni dovrà sottoporsi nuovamente a un intervento chirurgico, ma la sua voglia di vivere sono un esempio per chiunque si trovi nella stessa situazione.

La sua partecipazione al gioco è stata dedicata a tutti i malati oncologici, un gesto di solidarietà e un incoraggiamento per chi lotta contro la malattia. Durante il gioco, Harley ha condiviso apertamente la sua esperienza con il cancro, rivelando di aver scoperto il gioco durante le sessioni di chemioterapia.

La partita di Harley.

Il loro obiettivo era chiaro sin dall’inizio: vincere una somma significativa che potesse garantire loro una stabilità economica, soprattutto in vista del loro imminente matrimonio. Tuttavia, la strada verso il successo non è stata priva di ostacoli, come dimostrano le numerose decisioni difficili che la coppia ha dovuto affrontare durante la partita.

Dopo i primi sei tiri, che hanno portato via la possibilità di vincere la somma più alta, Harley e Andrea hanno continuato, rifiutando le offerte del Dottore e cercando la fortuna nei restanti pacchi.

La svolta della partita è avvenuta quando, dopo una serie di tiri fortunati, la coppia ha deciso di accettare il cambio pacco proposto dal Dottore. Questa scelta ha portato a un finale ricco di suspense, con Harley e Andrea che hanno alternato momenti di speranza e delusione mentre i pacchi si riducevano.

Alla fine restavano solo 20 euro, 20 mila e 200 mila euro in gioco. Il Dottore ha proposto lo scambio dei pacchi e Harley ha accettato e decidendo di abbandonare il 4 per il 3 della Calabria. Purtroppo, nella chiamata successiva, vengono eliminati i 200 mila euro contenuti nel pacco numero 17. L’ultima offerta è di scambiare ancora una volta i pacchi. I concorrenti accettano alla fine riescono a portare a casa i 20.000 euro.

Il racconto di Harley.

“Mi sono vista nella puntata di Affari Tuoi – racconta Harley – . Mentre aspettavo l’inizio dentro di me si creavano emozioni contrastanti. Avevo paura che la cosa più importante non venisse veramente trasmessa. Parlare di tumore, da malata oncologica, non è stato facile. Prima di arrivare a fare questo piccolo discorso mi sono preparata più volte davanti allo specchio e più volte la voce si fermava nel pianto acuto della mia memoria. Ho avuto l’occasione di vincere dei soldi, ma ho avuto la più grande fortuna di baciare con la mia voce ogni guancia che ieri sera mi stava guardando attraverso lo schermo. Ogni persona che in quel momento aveva la nausea dalla chemio e si sentiva brutta perché in testa non c’era neanche un capello. Io mi sono sentita vicino a voi e non c’è stata cosa più giusta per me. Questa partita mi ha fatto rendere conto di quanto io sia ancora così legata alla mia malattia e mi ha dato la gioia di poter lasciarla andare facendomi vedere che 200k euro si trovavano nel mio futuro e non nel mio passato. Senza utero, senza 200k, but still FABULOUS”.