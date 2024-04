L’Alfabet furlan e Mappa del Friuli arrivano nelle scuole

I poster dell’Alfabet furlan e Mappa

È terminata nei giorni scorsi la consegna a oltre 600 classi della scuola dell’infanzia e a 1.250 classi della scuola primaria dei nuovi poster educativi dell’ARLeF – Agenzia regionale per la lingua friulana.

Alle scuole dell’infanzia è stato recapitato il poster “La mê zornade” che aiuta i bambini a ricordare le fasi della giornata e le attività quotidiane, come i pasti, l’igiene, il gioco. L’Alfabet de lenghe furlane sarà invece appeso nelle aule delle classi 1′ e 2′ della scuola primaria, aiutando i piccoli a imparare a leggere e scrivere l’alfabeto e i digrammi della lingua friulana. Per i più grandicelli, che frequentano già la 3^, 4^ e 5^ della primaria, ci sarà il poster “Friûl”, con una mappa che consentirà loro di apprendere l’estensione e i confini del Friuli, le sue principali città e i cinque siti del Patrimonio mondiale Unesco.

La consegna alle scuole.

Simbolicamente, il presidente dell’ARLeF, Eros Cisilino, ha consegnato di persona i materiali all’Istituto Comprensivo di Tricesimo, incontrando gli alunni della prima e della quinta della scuola primaria, con le loro docenti di lingua friulana Sonia Cargnelutti e Anna Zossi. I poster educativi sono stati pensati in supporto all’attività di insegnamento del friulano: consentiranno agli insegnanti di stimolare e coinvolgere gli alunni in maniera dinamica e divertente. Proprio per questo ne sono state realizzate tre differenti versioni, personalizzate in base al ciclo scolastico di destinazione.

I poster anche online.

Non è tutto, perché i poster, in formato A3, sono disponibili, e liberamente scaricabili, anche dal sito dell’Arlef. Sempre sul portale dell’Agenzia sono fruibili ulteriori supporti a disposizione di insegnanti e famiglie: a integrazione dell'”Alfabet de lenghe furlane” ci sono gli audio di ogni lettera, con esempi di parole che iniziano con la stessa. Presenti e scaricabili pure i pdf con le singole lettere, affinché i bimbi possano ritagliarle per comporre nuove parole, sotto la guida degli insegnanti o dei genitori, e altre schede didattiche.

I poster sono la naturale implementazione dell’ampio progetto che, a partire dalla fine del 2022, ha visto distribuire gratuitamente, dall’Agenzia, il Manuale per l’insegnamento della lingua friulana nelle scuole primarie. “Anìn!” è infatti il primo manuale pensato per accompagnare gli alunni alla scoperta del friulano, delle particolarità del territorio del Friuli, della sua storia e della sua cultura. Il progetto è promosso dall’ARLeF in attuazione del Piano generale di politica linguistica per la lingua friulana 2021-2025 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. È donato a tutti gli allievi della scuola primaria i cui genitori hanno aderito all’insegnamento della lingua friulana come previsto dalla legge 482/99 e dalla legge regionale 29/2007.