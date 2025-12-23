Il Comune di Palmanova cede l’area ex Edimil.

Il consiglio comunale di Palmanova ha approvato la cessione, a titolo gratuito, dell’area ex Edimil a Sottoselva alla Regione Friuli-Venezia Giulia. La Regione destinerà il terreno alla Protezione civile regionale, trasformandolo in Area Addestrativa del Centro Funzionale di Palmanova. Contestualmente viene eliminato il vincolo su 140.000 mq di terreno agricolo precedentemente riservato all’ampliamento della struttura regionale.

L’area ceduta misura circa 25.000 mq e tutti i costi di trasferimento e demolizione delle strutture esistenti saranno a carico della Regione, con un valore stimato intorno ai 600.000 euro. Sono stati stanziati complessivamente 2 milioni di euro per la riqualificazione dell’intera zona.

Le parole del sindaco

“L’area è attualmente inutilizzata, in degrado e non sicura – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Tellini –. Ci dispiace per i tanti palmarini che hanno subito danni economici dalla vicenda con la cooperativa Edimil, ma finalmente il terreno abbandonato torna funzionale e utile per la sicurezza pubblica di tutto il territorio regionale. La Protezione Civile ha una funzione strategica anche per la nostra città: questa operazione permette di consolidare e ampliare la struttura, demolendo edifici inutilizzati”.

Valore storico e urbanistico

L’operazione si abbina ad una modifica della variante urbanistica che elimina il vincolo preordinato all’esproprio di 140.000 mq di terreno agricolo a nord della Protezione Civile, area che qualche decennio fa era stata individuata come zona di espansione della struttura Regionale. Quel vincolo viene eliminato anche a favore del recupero di 25.000 mq di area degradata.

Il consigliere comunale Francesco Martines ha sottolineato l’importanza della Protezione civile per la comunità: “Riconosciamo il grande valore della funzione che la Protezione civile regionale svolge al servizio delle comunità cittadine e, in particolare, l’importanza per la comunità di Palmanova di avere sul proprio territorio una tale entità regionale, con risultati tangibili nelle due grandi operazioni di pulizia del parco dei bastioni del 2011 e 2014. Interventi che hanno portato come conseguenza la valorizzazione dei bastioni a fini turistici e hanno dato un grande contributo al dossier necessario al riconoscimento UNESCO della nostra città avvenuto nel 2017″.

La storia dell’area ex Edimil

Nel lontano 1981, il Comune di Palmanova e la cooperativa Edimil stipularono una convenzione per la realizzazione di un programma edilizio che contemplava la costruzione di 50 alloggi e la contestuale cessione alla cooperativa Edimil del diritto di proprietà dell’area. La cooperativa ha iniziato i lavori, realizzando solo alcuni rustici, circa 30 alloggi, precipitando successivamente in una condizione di grave dissesto finanziario che ha condotto alla messa in liquidazione coatta amministrativa nel 1985. La stessa cooperativa è stata dichiarata chiusa e cancellata nel 2008.