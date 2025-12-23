Arte e storia del Friuli a Roma: il dono dello Scriptorium Foroiuliense al Presidente Mattarella

Lo Scriptorium Foroiuliense a Roma incontra il Presidente Mattarella.

Importante missione istituzionale nella Capitale per la Fondazione Scriptorium Foroiuliense, che in questi giorni ha incontrato personalmente, per la prima volta, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un contesto di eccezionale prestigio.

L’incontro si è svolto presso la sede del Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), a margine del tradizionale collegamento in videoconferenza per gli auguri ai contingenti militari italiani impegnati all’estero. Al termine della cerimonia, il Generale di Corpo d’Armata Giovanni Iannucci, Comandante del COVI, alla presenza del Ministro della Difesa Guido Crosetto, ha omaggiato il Capo dello Stato con un prezioso manufatto realizzato dai maestri amanuensi dello Scriptorium.

Si tratta della replica fedele in fac-simile del Libro d’Ore – MS 198, tesoro custodito presso la Biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friuli, la più antica del territorio. Durante la consegna, il dott. Roberto Giurano, Presidente dello Scriptorium Foroiuliense, ha illustrato le caratteristiche tecniche dell’opera al Presidente Mattarella, presentando contestualmente le attività e la missione della Fondazione.

Il Presidente della Repubblica ha espresso il suo vivo apprezzamento per l’operato del sodalizio, lodando l’impegno profuso nella salvaguardia e nella valorizzazione delle antiche arti artigianali, eccellenza del patrimonio culturale italiano.

La trasferta romana del Presidente Giurano è proseguita con un incontro presso il Ministero della Cultura con il Ministro Alessandro Giuli. Il colloquio, oltre al cordiale scambio di auguri, è stato l’occasione per avviare il confronto su importanti progettualità future che vedranno la Fondazione protagonista nel panorama culturale nazionale.

“Sono molto grato al Generale Giovanni Iannucci per aver promosso l’incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e con il Ministro della Difesa Guido Crosetto che ringrazio per le belle parole espresse nei nostri confronti. Ringrazio il Ministro della Cultura Alessandro Giuli per il tempo che mi ha voluto riservare. Fin dalla sua fondazione la Fondazione Scriptorium Foroiuliense è stata sempre vicina alle Istituzioni, che ringrazio per averci dato la possibilità di rappresentare il nostro Paese nel mondo”.