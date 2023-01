Colto da malore, muore dopo un mese in ospedale: aveva 56 anni

Pietro Marmorale è morto all’ospedale di Udine.

E’ morto in ospedale Pietro Marmorale, dopo un mese da quel malore che l’aveva colpito mentre stava lavorando al porto turistico della Marina di Sant’Andrea a San Giorgio di Nogaro. Piero, per tutti, aveva 56 anni ed era una guardia giurata della Mondialpol.

Lo scorso 9 dicembre era stato trovato privo di sensi da alcuni dipendenti della marina, che si erano insospettiti vedendo la porta del bagno chiusa per tutta la mattina e immediatamente avevano dato l’allarme. Sul posto era giunto l’equipaggio di un’automedica proveniente da Latisana e un’ambulanza. Piero era stato portato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice rosso. Purtroppo non si è più ripreso e nella tarda serata dell’8 gennaio è deceduto.

Grande dolore a Palmanova dove Piero era molto conosciuto sia per le sue grandi doti umane sia per il suo impegno nell’assistere il padre malato, morto solo un anno fa. Nato a Mestre, da giovanissimo si trasferì con la famiglia a Palmanova, dove si è diplomato come ragioniere. Dopo aver lavorato al Mercatone aveva trovato occupazione alla Mondialpol come guardia giurata.

A ricordarlo anche Antonio di Piazza. “Purtroppo se n’è andato un caro amico. Un amico con il quale in gioventù ho condiviso tante giornate. Giornate spensierate, momenti di gioia e divertimento, ma anche giornate trascorse a parlare di futuro. Si perché, anche Piero Marmorale ha fatto parte del movimento giovanile della D.C. e come tanti altri ragazzi dell’epoca credeva nella politica e credeva nella possibilità di creare un futuro migliore grazie ad essa. Ci mancherai Piero, ci mancherà la tua chiassosa risata e il tuo agitarti in auto, ci mancherà la tua semplicità ed il tuo saper esserci”. I funerali si terranno sabato 14 gennaio alle ore 11 nel duomo di Palmanova.