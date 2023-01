Muore investito da un treno, pesanti ritardi anche in Friuli

Il tragico incidente ieri intorno alle 20 e 30.

Tragedia sui binari ieri sera intorno alle 20 e 30 dove una persona è morta investita da un treno nel tratto tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza, all’altezza di Ceggia. Purtroppo nonostante i soccorsi, giunti anche in elicottero, non c’è stato nulla da fare. Pesanti i disagi sulla linea Venezia-Trieste con i treni che hanno registrato notevoli ritardi.

E per oggi è prevista un’altra giornata difficile per chi si sposta in treno. Dalle 9 alle 17 è stato indetto uno sciopero del personale mobile di Trenitalia della Regione Friuli Venezia Giulia, proclamato dalle Organizzazioni Sindacali.

Per i treni regionali, in Friuli Venezia Giulia e nelle regioni limitrofe, potranno verificarsi cancellazioni o variazioni. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Circoleranno regolarmente invece le Frecce e gli Intercity.