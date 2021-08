Lo spettacolo con Enrico Brignano in Piazza Grande a Palmanova.

Nuovo grande appuntamento per la rassegna “Estate di Stelle” a Palmanova, città patrimonio dell’Umanità Unesco. Questa sera, lunedì 23 agosto, in Piazza Grande, è in arrivo Enrico Brigano, attore comico e volto tv fra i più amati dal pubblico italiano, pronto a divertire il pubblico con lo spettacolo dal titolo “Un’ora sola ti vorrei – Estate 2021”.

I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit Srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Città di Palmanova e PromoTurismoFVG, sono in vendita online su Ticketone.it e in tutti i punti autorizzati del circuito Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria (posta in Borgo Aquileia così come l’unico ingresso allo spettacolo) dalle 19.30. Porte aperte al pubblico dalle 20 e inizio in programma alle 21.30. Per l’accesso allo spettacolo sarà necessario esibire il green pass o l’esito negativo di tampone. Tutte le info su www.azalea.it.

Enrico Brignano apre a Palmanova una grande settimana di live per la rassegna “Estate di Stelle”, pronta a ospitare nell’ordine Sangiovanni (26 agosto), Fiorella Mannoia (27 agosto) e Aiello (28 agosto). Info e biglietti su www.azalea.it .

(Visited 320 times, 320 visits today)