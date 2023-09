Il negozio di abbigliamento Valerie di Paluzza cambia sede e raddoppia

Una nuova sede per il negozio Valerie di Paluzza.

Eccentrico, low cost, ampia scelta di taglie, articoli unici, ma soprattutto outfit personalizzati. Queste le principali caratteristiche che contraddistinguono il negozio di abbigliamento “Valerie” a Paluzza e che hanno fatto si che la proprietaria, Gennj Primus, potesse ampliare lo spazio a disposizione.

Dopo soli cinque anni infatti dall’apertura del punto vendita sotto i portici nella piazza del paese, la giovane imprenditrice oggi ventiquattrenne si è lanciata in una nuova emozionante sfida: raddoppiare lo spazio a disposizione ( da 54 a 118 mq) e trasferirsi in via Roma, zona decisamente di forte passaggio, a soli centocinquanta metri di distanza dalla sede precedente. L’inaugurazione, avvenuta sabato 5 agosto, ha regalato alla proprietaria forti emozioni e gratitudine.

“Devo ringraziare assolutamente tutta la mia clientela, proveniente un po’ da tutto il territorio sia limitrofo sia fuori regione, perché, da quando ho aperto, continua a scegliere il mio modo di lavorare, senza di loro non avrei mai raggiunto questi risultati”, racconta Gennj. “Ho iniziato la carriera di imprenditrice nel settore dell’abbigliamento quando avevo solo 19 anni, ma già mi sentivo sicura del servizio professionale e concreto che avrei dovuto dare ai miei clienti “, spiega la giovane, che ha iniziato a lavorare giovanissima come commessa in un negozio di abbigliamento di un noto brand.

“Quando ho iniziato a muovere i primi passi come commessa, mano a mano ho acquisito dimestichezza e professionalità, tanto da fare il grande salto dopo qualche tempo ed aprirmi un negozio tutto mio”, continua Gennj. Il bisogno di nuovi stimoli e la passione viscerale per il suo lavoro inoltre, l’ha portata a scegliere con grande cura, uno ad uno, tutti i capi di abbigliamento uomo donna, vantando così un’ampia gamma di modelli, compresi gli accessori. Ma non solo. Ciò che porta la clientela ad affidarsi ad una ragazza così giovane è anche il contatto umano, quell’empatia che Gennj è in grado di trasmettere ad ogni singola persona che varca la soglia del suo negozio.

“È fondamentale per me stabilire un sincero rapporto umano, le clienti devono percepire fin da subito di potersi fidare e affidare a me, addirittura spesso, quando in casa sono sprovvista di modelli adatti alle richieste, faccio arrivare i capi di abbigliamento appositamente per l’occasione”, confida la titolare. “Questa ennesima sfida professionale mi rende particolarmente motivata, carica e molto orgogliosa – conclude Gennj – inoltre sono davvero molto entusiasta del fatto che anche i ragazzi più giovani si rivolgono a me per chiedere consiglio circa i capi di abbigliamento mirati per occasioni speciali“. La giovane e volenterosa imprenditrice, inoltre, espande il punto vendita facendolo approdare anche sul web, dove a breve sarà ultimato il sito che ne consentirà la vendita anche online.