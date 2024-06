All’Enaip Fvg gli aperitivi per parlare di sostenibilità e nuove tecnologie

Gli aperitivi tecnologici nei laboratori dell’EnAIP Fvg.

EnAIP Friuli Venezia Giulia presenta una serie di “Aperitivi Tecnologici” dedicati a robotica, automazione e automotive, in programma nei mesi di giugno e luglio 2024 presso la sede di Pasian di Prato. Questa iniziativa rappresenta un’importante occasione di networking e confronto sui temi della sostenibilità e delle nuove tecnologie.

Di recente, EnAIP Friuli Venezia Giulia ha completamente rinnovato i laboratori dedicati alla formazione tecnica, con l’obiettivo di fornire strumenti all’avanguardia per l’apprendimento e lo sviluppo professionale.

Particolare attenzione sarà rivolta ai temi della sostenibilità e degli adempimenti ESG (Environment, Society and Governance), fondamentali per costruire un futuro responsabile e innovativo. Per condividere questo progetto con la comunità e gli esperti del settore, ha organizzato tre eventi.

Il programma degli aperitivi tecnologici.

Questo il programma degli eventi:

Giovedì 20 giugno 2024: Sistemi di integrazione e digitalizzazione degli impianti elettrici del futuro

18:00 – Apertura e Saluti Paola Stuparich, Direttrice Generale EnAIP Friuli Venezia Giulia

18:15 – ESG Update: gli adempimenti della normativa Marco Ferrarato e Federica Maurig, Sdg Action Manager di Rebel Forge Group Srl

18:30 – Sistemi di integrazione e digitalizzazione degli impianti elettrici del futuro Interventi di:

• Paolo Cossaro, SimeVignuda SpA Gruppo COMET

• Matteo Sagnelli, Product manager H&B Automation – Network connectivity di SCHNEIDER Italia

• Salvatore Paolino, Technical Support & Training specialist di FAAC e Mauro de Lazzari, Promotore tecnico commerciale di FAAC

• Marzio Marini, Project Sales Specialist Senior di URMET

• Mario Gambarini, Formatore Tecnico di GEWISS

• Marco Romeda, Marketing Manager di PALAZZOLI Moderatrice: Silvia De Michielis

19:15 – 20:00 Visita laboratori e aperitivo di networking

Per iscriversi: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-sistemi-di-integrazione-e-digitalizzazione-impianti-elettrici-del-futuro-920036242167

Giovedì 27 giugno 2024: Automazione e robotica tra scuola, formazione e imprese

18:00 – Apertura e Saluti Paola Stuparich, Direttrice Generale EnAIP Friuli Venezia Giulia

18:15 – ESG Update: gli adempimenti della normativa Marco Ferrarato e Federica Maurig, Sdg Action Manager di Rebel Forge Group Srl

18:30 – Automazione e robotica tra scuola, formazione e imprese Interventi di:

• Mirko Cazzaniga, Education Business Developer di FANUC Italia

• Ivano Garino, Key Account Manager Sales di KUKA Roboter Italia

• Federica Amadeo, Esperta Simatic Robot Library di SIEMENS Italia

• Pietro Mascadri, Training Manager di LOVATO ELECTRIC Moderatrice: Valentina Viviani

19:15 – 20:00 Visita laboratori e aperitivo di networking

Per iscriversi: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-automazione-e-robotica-tra-scuola-formazione-e-imprese-920050875937

Giovedì 4 luglio 2024 Il futuro dell’automotive: veicoli elettrici tra batterie e nuove competenze

18:00 – Apertura e Saluti Paola Stuparich, Direttrice Generale EnAIP Friuli Venezia Giulia

18:15 – ESG Update: gli adempimenti della normativa Marco Ferrarato e Federica Maurig, Sdg Action Manager di Rebel Forge Group Srl

18:30 – Il futuro dell’automotive: veicoli elettrici tra questioni aperte e nuove competenze Interventi di:

• Luigi Bastianello, HR Manager di TEXA SpA

• Andrea Fusaro, Formatore Tecnico di TEXA SpA Moderatrice: Valentina Viviani

19:15 – 20:00 Visita laboratori e aperitivo di networking

Per iscriversi: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-futuro-dellautomotive-veicoli-elettrici-tra-batterie-e-nuove-competenze-920073684157

Questi eventi offriranno l’opportunità di scoprire le ultime innovazioni tecnologiche, discutere di sostenibilità e creare preziose connessioni professionali.