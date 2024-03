Arrestato l’ex consigliere regionale della Lega, Ugo De Mattia.

I carabinieri del reparto operativo di Trieste hanno arrestato stamattina, 27 marzo, a Percoto di Pavia di Udine, Ugo De Mattina, ex consigliere regionale della Lega, dopo l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale del capoluogo giuliano. L’accusa, che aveva portato alla sua condanna a quattro anni e due mesi di carcere, è di peculato in merito a fatti risalenti al periodo tra il 2010 e il 2012. L’ex consigliere è stato portato al carcere di Udine.

De Mattia, classe 1944, è stato consigliere regionale dal 2008 al 2013. E’ stato anche Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di San Giovanni al Natisone dal 1995 al 2001 e membro del Collegio dei Revisori del Comune di Manzano dal 2000 al 2006. Tra i suoi ruoli anche quello di Capogruppo Lega Nord in consiglio comunale a Manzano.