Finto avvocato truffa un 90enne e si fa consegnare soldi, Rolex e gioielli

Truffa ad un anziano di Pavia di Udine.

La cronaca riporta un nuovo caso di truffa ai danni di un anziano, questa volta a Pavia di Udine: le modalità sono quelle ormai conosciute del finto incidente di una persona cara. L’uomo, un 90enne, è stato contattato sul telefono fisso di casa attorno alle 15 dell’11 marzo da un sedicente avvocato.

Il truffatore ha comunicato all’anziano che c’era stato un incidente stradale in cui sua figlia era rimasta coinvolta, chiedendogli di racimolare contati e preziosi e fissando un incontro nei pressi della chiesa di Lauzacco. Una volta sul posto, l’anziano ha consegnato 8mila euro in contanti più un orologio Rolex e vari gioielli il cui valore è ancora da quantificare. Una volta entrato in possesso dei beni, il malvivente si è allontanato. Sul caso indagano i carabinieri di Pavia di Udine.