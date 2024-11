Il furto in una casa di Pavia di Udine.

I ladri hanno messo a segno un furto in una casa di Pavia di Udine, in via Martiri della Libertà: i malviventi hanno agito nel pomeriggio di mercoledì 13 novembre, tra le 14 e le 18. Hanno forzato la porta d’ingresso e, una volta dentro casa, hanno cercato fino a trovare alcuni gioielli in oro, che hanno portato via. Il danno è ancora da quantificare. A denunciare l’accaduto, la proprietaria di casa che si è rivolta ai carabinieri della stazione locale.