Incidente sul lavoro in un’azienda di Pavia di Udine.

Infortunio per un operaio di un’officina di Pavia di Udine: per cause in corso di accertamento l’uomo, mentre stava lavorando, è stato colpito da un elemento metallico alla schiena, rimanendo ferito.

L’incidente è accaduto ieri, 24 settembre in un’azienda di via della Tecnologia; la Sores ha inviato sul posto i sanitari e l’uomo, un operaio di origine ghanese di 46 anni, è stato portato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in ambulanza, in codice giallo, stabile. Non è in pericolo di vita. Sono intervenuti anche i carabinieri di Pavia.