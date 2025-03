Si finge tecnico dell’acqua e le porta via oro e contanti: truffata 90enne

La truffa del finto tecnico dell’acqua.

Ancora una vittima della truffa del finto tecnico dell’acqua in Friuli: è accaduto a Pavia di Udine e a farne le spese è stata una signora di 90 anni ce ha denunciato il tutto alla locale stazione dei carabinieri.

L’anziana ha raccontato che nella mattina di ieri, 25 marzo, un uomo si è presentato alla sua porta di casa vestito in abiti di lavoro, spacciandosi per un operatore dell’acquedotto. Con la scusa di controllare la qualità dell’acqua, il truffatore ha raggirato la donna, convincendola a consegnarli contanti e gioielli in oro per poi darsi alla fuga a piedi. Il danno è ancora in corso di quantificazione.