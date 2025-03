Il friulano conquista il mondo: il brano in marilenghe nella Top 10 internazionale

La canzone friulana di Angelo Seretti trasmessa da 500 radio al mondo.

Per la prima volta nella storia, una canzone interamente cantata in lingua friulana ha raggiunto un traguardo senza precedenti: essere trasmessa da oltre 500 radio in tutto il mondo, dagli Stati Uniti all’Australia, passando per l’Europa dell’Est e l’Asia. Il brano “Ma ce biele ca è la vite”, interpretato dal cantante friulano Angelo Seretti, ha fatto il suo ingresso nella Top 10 della classifica Euro Indie Music, che raccoglie le 350 canzoni indipendenti più trasmesse del momento.

Un successo storico per la lingua friulana

Mai prima d’ora una canzone friulana aveva ottenuto una diffusione così ampia a livello internazionale. “Finora la lingua friulana è stata spesso relegata a parodie pseudo-comiche di basso livello. Io, invece, vedo nei friulani un popolo fiero, con una grande cultura musicale e poetica. Spero che questa canzone possa cambiare la percezione della nostra lingua e avvicinare il pubblico alla nostra identità” ha commentato il musicista.

Seretti, noto per il suo stile da crooner, ha voluto dare una svolta alla sua carriera con un progetto innovativo: cantare per la prima volta nella sua lingua madre. La canzone è tratta da una poesia della scrittrice Pierina Gallina e si distingue per il suo sound fresco con influenze reggae, una scelta che rompe gli schemi della tradizione musicale friulana e rende il brano accessibile a un pubblico più giovane e internazionale.

Omaggio culturale e solidale.

Il ricavato della canzone sarà devoluto in beneficenza alla associazione onlus ALPI per aiutare i bambini con problemi respiratori. “Volevo che questo progetto fosse non solo un omaggio culturale, ma anche un aiuto concreto per chi è meno fortunato,” ha dichiarato il cantante.

La poesia di Pierina Gallina, scrittrice di Codroipo, ha ispirato profondamente Angelo. Pierina ha pubblicato 9 libri ed è vincitrice di numerosi premi letterari, tra cui il Premio Andersen e il concorso “Salva la tua lingua locale” a Roma. È Dama dei Cavalieri di Malta O.S.J., e le sue opere, di cui molteplici sono pubblicate in antologie e riviste letterarie, raccontano la vita, le emozioni e le tradizioni friulane. Merito di questa collaborazione, il suo lavoro trova una inedita forma espressiva attraverso la musica.

Il brano “Ma ce biele ca è la vite” è già disponibile su YouTube e sulle principali piattaforme digitali, accompagnato da un video che ne cattura l’essenza autentica. Angelo invita tutti a scoprire e condividere la canzone, contribuendo così alla diffusione della lingua friulana ed al sostegno della beneficenza. Il brano è totalmente autoprodotto senza avere ricevuto l’aiuto di nessun ente di promozione delle minoranze linguistiche.